Cuccioli, un asilo nido rinnovato. Con 400mila euro la sede moderna

Dopo un anno di lavori riapre l’asilo nido ‘I cuccioli’. La nuova struttura comunale di via Erevan sarà più grande, bella e a misura di bambino. Grazie a un investimento di quasi 400mila euro l’asilo potrà ora ospitare ben 13 bambini in più, 53 anziché 40, oltre ad avere ambienti completamente rinnovati. Gli interventi sono stati divisi in due tranche. La prima, finanziata con 191mila euro di Pnrr, è servita per ampliare la struttura. Il lato posteriore è stato prolungato per fare posto a una zona spogliatoio e ad alcune aule. Il lato esterno è ora in collegamento con il giardino tramite ampie vetrate. La seconda fase e è stata finanziata dal Comune per 168mila euro con interventi come il rifacimento dell’impianto elettrico e l’antincendio, l’impermeabilizzazione del tetto, le pitturazioni interne, la sistemazione del marciapiede e del giardino. "Sull’asilo abbiamo deciso un investimento aggiuntivo oltre a quello previsto dal Pnrr rinnovando completamente la struttura – spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini -. Tutto ciò ha permesso di mettere a disposizione un edificio più grande e funzionale. E’ un altro progetto Pnrr che si conclude nei tempi ed è il primo dei tanti che riguardano le nostre scuole. In questo momento sono in uno stato avanzato anche gli altri cantieri che riguardano la completa ricostruzione delle secondarie di primo grado ‘Taliercio’ e ‘Buonarroti’ a Marina e l’ampliamento con la costruzione di una nuova mensa della primaria ‘Rodari’ di Avenza".

"Da lunedì l’asilo nido ha riaperto le proprie porte e ora, grazie ai lavori, può accogliere ben 13 bambini in più dietro la crescente richiesta delle famiglie – aggiunge l’assessore all’Istruzione Gea Dazzi -. La struttura è stata rinnovata e questo grazie a ulteriori risorse che abbiamo deciso di investire per andare a integrare quelle del Pnrr. Tutto ciò ha richiesto qualche mese in più e di conseguenza un po’ di disagio per le famiglie, ma i tempi e le previsioni sono stati rispettati. In questo momento si stanno concludendo alcuni lavori di sistemazione dell’area esterna e, necessariamente, c’è ancora qualche piccola cosa da mettere a posto, ma la struttura è assolutamente fruibile e pronta per accogliere i bambini".