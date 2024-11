118, servizio a rischio: la Pubblica assistenza apre un crowfunding per sei nuove ambulanze

Carraraa, 3 novembre 2024 – Il servizio di 118 è a rischio per colpa delle ambulanze datate, per questo la Pubblica assistenza lancia una raccolta fondi da 589mila euro. Il leasing è già stato firmato ma ora l’associazione chiede l’aiuto economico di cittadini e imprese. I contributi serviranno per sostenere l’acquisto di sei ambulanze. Mezzi necessari per garantire alla popolazione soccorsi del 118 e i servizi in emergenza, ossia accompagnare in ospedale pazienti che necessitano di cure e terapie.

Un servizio indispensabile che la Pubblica assistenza offre gratuitamente coprendo tutti i servizi in emergenza su Carrara, e il 70% su Massa con la Misericordia e la Croce Rossa. Un contributo che non cadrà nel vuoto: oltre a finanziare le ambulanze sipotrà scaricare la cifra dalla dichiarazione dei redditi. Trattandosi di un ente no profit, la Pubblica assistenza trasmetterà all’agenzia delle entrate la somma versata dal contribuente, e questa finirà nel cassetto fiscale del donatore. Per poter continuare ad alimentare il 118 sono necessari mezzi nuovi con sofisticata tecnologia. I mezzi della Pubblica assistenza nel 2023 hanno effettuato 13.100 trasporti in emergenza, 3.519 in urgenza, per un totale di 16.619 viaggi in un anno. Nel 2024 invece sono stati 14.406, di cui 11.306 su chiamata al 118, per una media giornaliera di 37 servizi in emergenza, il 30% dei quali codici rossi. Da gennaio scorso a oggi i trasporti sociali sono stati 3.100. Il crowdfunding è stato lanciato ieri mattina nella sede della Pubblica assistenza di via Roma dal presidente Fabrizio Giromella, dalla direttrice degli ambulatori medici della Pa di Marina di Carrara, Rigoletta Vincenti, e dal garante della raccolta fondi e responsabile degli uffici amministrativi e contabili, Luca Biagini. Con questo leasing, il più grande mai fatto nella storia della Pubblica assistenza, l’associazione del terzo settore si è accollata un debito piuttosto elevato, circa diecimila euro al mese per i prossimi cinque anni. La campagna di crowdfunding si aprirà con una cena di contributo da 150 posti, in programma per mercoledì 20 novembre al ristorante Venezia di Marina. Il 50% del costo (70 euro a persona), grazie anche all’impegno del titolare del locale, l’imprenditore Giuseppe Lanzi, sarà devoluto all’acquisto delle ambulanze. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 347.5815009. Queste le coordinate bancarie per contribuire all’acquisto delle ambulanze: IT73A0538724510000047281628, intestato ad Associazione Pubblica Assistenza Carrara e sezioni, mentre la causale da indicare è ‘erogazione liberale in favore di Odv’.