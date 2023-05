Cronisti in classe, la festa Oggi la premiazione delle scuole vincitrici del nostro ’Campionato’

Quest’oggi, alle ore 10, a Palazzo Ducale avrà luogo la premiazione del “Campionato di giornalismo“, la fortunata iniziativa del nostro giornale alla quale anche quest’anno hanno partecipato gran parte degli Istituti comprensivi presenti in provincia. Gli alunni della scuole medie (ed elementari) che hanno partecipato arriveranno nella sala della Resistenza (che ospita abitualmente il consiglio provinciale) per ricevere tanti premi, vari gadget e diversi riconoscimenti. E mai come quest’anno saranno tante le scuole premiate. Perchè non solo sono aumentati gli istituti superiori (della Costa e della Lunigiana) che hanno aderito, ma sono cresciute anche le classi e gli sponsor! Non a caso quest’anno sono state pubblicate dal nostro giornale ben 40 pagine (il record assoluto nella provincia apuana) elaborate da ragazze e ragazzi delle scuole medie, più dagli alunni e dalle maestre della scuole elementare di Fosdinovo e Caniparola (una gradita new entry). Senza dimenticare, ovviamente, le due pagine elaborate dalle giovani “ospiti“ dell’Istituto penale minorile femminile di Pontremoli, che come ormai fanno da anni, insieme alle loro educatrici e ai loro educatori hanno partecipato al nostro “Campionato“ fornendo al giornale e ai lettori spunti di lettura veramente inusuali. La realtà osservata ed analizzata da un punto di vista particolarissimo. Dopo il periodo più duro della pandemia, che ha visto il nostro giornale andare nelle singole scuole a premiare i vincitori, evitando così assembramenti che potevano essere pericolosi, quest’oggi faremo insieme un passo avanti verso la normalità, con la presenza di delegazioni (alcune più numerose, altre più ristrette) delle singole scuole.

Tornando ai nostri sponsor, quest’anno a premiare le scuole avremo, oltre agli inseparabili “compagni di viaggio“ del Conad, anche Autolinee Toscane, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, e il Cispel. Ultimi, ma non ultimi, ci saranno anche L’Autorità Portuale La SpeziaMarina di Carrara e la società Evam Acqua Fonteviva. E naturalmente a tutti gli sponsor va il ringraziamernto del nostro giornale. La loro presenza (e la loro crescita) conferma il crescente successo del “Campionato di giornalismo“ edizione MassaCarraraLunigiana. Un ringraziamento va anche al presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, che ha garantito la disponibilità dell’ente che amministra ad ospitare oggi ragazze e ragazze di quasi tutti gli istituti comprensivi apuani e lunigianesi in una sala così prestigiosa.

Andrea Luparia