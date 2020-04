Aulla (Massa Carrara), 8 aprile 2020 - "Sono stata forse tra le prime a saperlo perché mi ha chiamato una mia amica che abita nei pressi del ponte. Allora ho contattato il sindaco e poi ho parlato con il vicesindaco che era in lacrime, era disperato, perche' in un primo momento non sapevamo ancora se vi fossero vittime o meno. Alla fine e' emerso che vi e' solo una persona coinvolta, ferita ma non in pericolo di vita". Cosi' all'AGI il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, raccontando i primi momenti dopo il crollo del ponte di Albiano che collega il comune spezzino con la Toscana. Il crollo è avvenuto in un periodo in cui il traffico si e' fortemente ridotto a causa delle limitazioni agli spostamenti derivati dalle misure anticontagio da coronavirus: "Si è ridotto fortemente e questo è stato un bene - dice Sisti - perché altrimenti sarebbe stata una strage".

