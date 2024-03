Crolla un masso in strada: "Servono misure urgenti". Interpellanza in Comune

Ancora una tragedia sfiorata in via Bassa Tambura, stavolta in prossimità del bivio tra Forno e la valle dei Canali. Alcuni massi di notevoli dimensioni sono precipitati dal versante sovrastante la strada, piombando sulla carreggiata dove transitavano le auto, per fortuna schivate. Tanto spavento per quegli automobilisti che in quel momento si sono trovati a passare da quelle parti. "Non possiamo rischiare ogni giorno la vita – protestano alcuni residente della frazione di Forno -. Piante che cadono, frane, massi che si abbattono sulla carreggiata. Chiediamo l’attivazione di misure di sicurezza". Il consigliere comunale Daniele Tarantino, che già ha presentato un’interpellanza con la consigliera Giovanna Santi, torna a sollecitare maggior attenzione per quella zona sottoposta purtroppo a rischio frane. "Serve un monitoraggio costante di quei versanti che sovrastano la carreggiata – interviene Tarantino -, verificare le situazioni di rischio e intervenire con azioni di sicurezza. I versanti, laddove presentano instabilità, necessitano di reti paramassi in modo da salvaguardare l’incolumità di chi transita lungo quella strada. Anche stavolta è andata bene ma veramente si è sfiorata la tragedia: i massi sono precipitati finendo nella carreggiata, tra un’auto e l’altra. Siamo vicini ai residenti della montagna - concludono i consiglieri Tarantino e Santi - e ci impegneremo affinché sia garantita la sicurezza".