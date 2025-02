Croce Rossa per i giovani e la sensibilizzazione. Eventi in scuole e piazze

Parlarne, conoscersi, proteggersi. I giovani della Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra sono stati a Pontremoli, assieme ai giovani della Croce Rossa Italiana - Viareggio Versilia, per la prima tappa del progetto ‘LoveRED. Giovani che incontrano altri giovani’ per parlare con meno tabù e più consapevolezza e in modo aperto di sesso, con iniziative di informazione e sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sui rischi legati alle infezioni sessualmente trasmissibili, fornendo indicazioni corrette su come proteggersi.

LoveRED è un progetto nato per promuovere percorsi di educazione sessuale inclusiva e consapevole, puntando sull’importanza della salute e del benessere emotivo e sessuale. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione che Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross porta avanti in collaborazione con Durex e i cui obiettivi sono la prevenzione, la sessualità consapevole, i rapporti sani e il benessere della persona.

Un progetto nato per promuovere percorsi di educazione sessuale inclusiva e consapevole, puntando sull’importanza della salute e del benessere emotivo e sessuale. Da anni, attraverso il coinvolgimento dei Giovani della Croce Rossa Italiana, il gruppo porta avanti iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione.