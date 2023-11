Croce bianca contro la solitudine: "Attiva una maxi catena solidale"

Consegnare generi alimentari a chi ha bisogno è giusto. Ma spesso il problema più grave, difficile da risolvere, è quello della solitudine. Soprattutto il giorno di Natale. Ecco perché la Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla ha in programma di organizzare una giornata speciale, dedicata a tutte le persone sole. Si tratta di un pranzo solidale, nella sede della pubblica, in via Lunigiana, ad Aulla, che inizierà alle 12,30 di lunedì 25 dicembre.

"Durante gli anni passati - racconta il presidente, Achille Guastalli - abbiamo consegnato pacchi contenenti alimentari a chi ne aveva necessità. Gli portavamo l’occorrente per cucinare, per prepararsi pranzo e cena e abbiamo conosciuto parecchie persone che per diversi motivi il giorno di Natale non avevano compagnia, erano sole. Portargli cibo è giusto, ma poi il fatto che dovessero consumare i pasti da soli, in un giorno speciale come il Natale, non ci piaceva affatto. Abbiamo quindi pensato di organizzare qualcosa che alleviasse la solitudine delle persone, per Natale. Apriremo le porte della nostra sede, i volontari si rimboccheranno le maniche e serviranno un ottimo pranzo di Natale. Ovviamente tutto gratuito. L’intento è di raggiungere chiunque possa aver piacere, nonostante solitudine o difficoltà, di passare una giornata in famiglia con noi".

La Croce bianca si impegna da sempre a favore di chi ha bisogno, sta continuando anche la raccolta di generi alimentari che poi vengono distribuiti alle persone in difficoltà. Questo evento è qualcosa in più. Il pranzo di Natale solidale si chiama, semplicemente, ‘C’è un posto anche per te’ ed è aperto a tutti, non solo alle persone bisognose, ma anche a chi è solo. Il gruppo è al lavoro da tempo, tante persone si sono messe a disposizione.

"Abbiamo trovato un catering - aggiunge - che si chiama Mani e menti, l’Asd Serricciolo juniores ci aiuterà e potremo contare anche sul supporto del Comune di Aulla. Per chiunque avrà necessità, verrà fornito un servizio navetta, cerchiamo anche persone interessate ad aiutarci per la fornitura o l’acquisto delle materie prime o semplicemente di qualsiasi aiuto per l’allestimento della tavola. Cerchiamo sponsor, aiuti per gli addobbi, per i piatti e i bicchieri, per tutto ciò che potrà rendere la nostra sede ancora più accogliente in quella giornata. Chiunque volesse aiutarci può passare da noi in sede o telefonarci". Per info chiamare Greta (3897855386) o Barbara (3381279078).

Monica Leoncini