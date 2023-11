Covetta in affitto: "Qui l’accesso è aperto a tutti"

"L’affitto dei campi da tennis all’associazione Tennis Apuano ci ha consentito di avere introiti anche in orari in cui i campi erano sfitti, con risorse che verranno reinvestite nel circolo". Questa la risposta di Costantino Vatteroni presidente del Centro sportivo della polizia municipale della Covetta che replica al segretario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini. Secondo il leghista il fatto che un campo da tennis venga usato dall’associazione tennis Apuano impedirebbe l’uso ai cittadini. Ma Vatteroni rispedisce le accuse al mittente. "Le prenotazioni dei campi sono pubbliche, avvengono tramite un sito aperto a chiunque – prosegue Vatteroni mostrando le tabelle delle prenotazioni – i campi sono due, e quando i ragazzi si allenano, a disposizione dei cittadini resta l’altro. Pieruccini è invitato a verificare di persona come viene gestito e da chi è frequentato, anziché avallare pettegolezzi alimentati da chi per la collettività non ha mai fatto nulla. Il centro è gestito dalla Asd polizia municipale Carrara, così come la scuola tennis, alla quale possono iscriversi bambini a partire dai cinque di età, liberamente, proprio per avviarli alla disciplina del tennis. Per questa attività sono disponibili i campi attualmente coperti da struttura fissa – prosegue Vatteroni –, per i quali riceviamo un contributo annuo di 12mila euro spalmato su nove anni da parte dell’amministrazione comunale, a fronte di un costo totale di 263mila, pagato dalla nostra Asd. Un investimento che rimarrà a incremento del valore della proprietà del Comune".

"Il nostro circolo è nato dal nulla, con l’impegno di persone che vi dedicano il loro tempo volontariamente – prosegue il presidente –, e pur non avendo grosse sponsorizzazioni, abbiamo ricevuto la stima e l’ammirazione di chiunque ci abbia frequentato. In questo circolo i profitti vengono reinvestiti nelle migliorie e nella manutenzione, basta guardarsi intorno per capirlo. Abbiamo incrementato il valore di uno spazio in disuso che il Comune ci ha concesso nel 1982 e che era totalmente abbandonato. I campi non coperti vengono utilizzati da altre associazioni come la Rotellistica Apuana, che potrà continuare ad utilizzarli anche dopo i lavori di ampliamento previsti. La palestra è aperta a tutta la cittadinanza e accoglie tesserati di altre società come Stracarrara, Volley Carrara, e in accordo Asl ne usufruiscono anche coloro che devono svolgere attività fisica adattata. La sala riunioni corredata di videoproiettore è a disposizione di chi ne fa richiesta, per riunioni di condominio, di altre associazioni, Coni, Fitp, università della terza età, oltre che i ragazzi che abbiano necessità di spazi per lo studio".