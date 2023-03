Cosimo Ferri torna in magistratura Dimissioni dal consiglio comunale "Nove mesi di crescita e conoscenza"

di Daniele Rosi

Cosimo Ferri si dimette da consigliere comunale. La notizia è giunta improvvisamente in apertura del consiglio comunale di ieri, con la conferma data dallo stesso Ferri con una lettera di addio, letta come saluto dai banchi dell’opposizione all’intera giunta. Motivo della scelta delle dimissioni dell’ormai ex consigliere è la riforma Cartabia che va a modificare alcuni aspetti della giurisprudenza nel Paese. "Non nascondo una certa emozione – ha esordito Ferri nella lettera di saluto – perché dopo nove mesi di lavoro ho deciso di dare le dimissioni. La riforma Cartabia mi impone per continuare il mio percorso professionale, di fare una scelta tra il ruolo di consigliere comunale e il ricollocamento in ruolo. A seguito di interlocuzioni con il Consiglio Superiore della Magistratura, in applicazione della riforma Cartabia, mi è stato chiesto di dimettermi dal ruolo di consigliere comunale. Ritengo sia una riforma ingiusta perché oggi un magistrato non può svolgere il ruolo di consigliere comunale in un’altra parte d’Italia, mentre un medico, avvocato o qualsiasi dipendente pubblico può farlo. Ai magistrati non è consentito e ho così fatto una scelta".

L’ex consigliere ha poi proseguito la lettura del documento, andando a ringraziare soprattutto i cittadini e i dipendenti comunali con cui per alcuni mesi ha condiviso un percorso di lavoro e confronto per la città "Nella mia carriera ho ricoperto tanti ruoli – ha proseguito Ferri – affrontando con impegno anche questo incarico di consigliere comunale. Ho imparato a conoscere meglio la macchina comunale e interagire con persone che mi hanno insegnato molto. Ringrazio il consiglio comunale e la giunta. Ci sono stati momenti di scontro, accesi, ma sempre per il bene della città. Penso di aver conosciuto bene Carrara in questi nove mesi, affrontando i vari problemi che si sono sollevati. Farò tesoro di quest’esperienza ma continuerò da cittadino, da civico, ad approfondire e studiare, leggere e capire, per migliorare questa città, seguendo non più dai banchi dell’opposizione ma da quelli di cittadino". In chiusura Ferri ha rivolto un appello alla sindaca e alla maggioranza nel non sottovalutare i temi ambientali e la sofferenza e difficoltà delle famiglie della città. Al suo posto entrerà la prima dei non eletti, la cooordinatrice regionale di Italia Viva Alice Rossetti.