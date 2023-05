Corteo in centro a difesa della cultura e contro ogni censura

Hanno sfilato, come avvenuto anche in passato, per le vie del centro storico di Aulla, insieme agli studenti e le studentesse dei licei, leggendo contemporaneamente libri a voce alte. E’ l’iniziativa andata in scena ieri ad Aulla – dalle 10.30 alle 12 – promossa da Arci Agogo, associazione Amici del liceo classico Leopardi, Anpi intercomunale di Aulla, Licciana Nardi e Podenzana con la collaborazione del Comune e la partecipazione di studenti e insegnanti. "Una processione laica battezzata “No Rogo“, proprio nei giorni dei Bucherverbrennungen, i roghi di libri nazisti del ’33, per manifestare contro i fascismi, contro ogni forma di censura e in difesa dei luoghi di cultura", hanno spiegato gli organizzatori.