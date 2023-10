Corso per il Dae a Tendola

Alla sede della Società di Mutuo Soccorso di Tendola ha avuto inizio un nuovo corso per la preparazione di personale volontario istruito per l’utilizzo del defibrillatore. Un primo corso con molte domande rimaste inevase, si era svolto sempre a Tendola in primavera. A coloro che non erano potuti entrare è stata quindi riservata l’opportunità del secondo corso BLSD laico. Gli attuali partecipanti sono 15 e della loro formazione si fanno carico gli addetti della Pubblica Assistenza Concordia di Fosdinovo, diretta da Antonio Capovani. "L’obiettivo è rendere Fosdinovo cardioprotetta - precisa Mario Mariani presidente della Mutuo Soccorso di Tendola - la spina dolente purtroppo è determinata dal fatto che nelle nostre zone sono però ancora pochi i DAE disponibili, mentre i soccorritori preparati alla fine del corso saranno 45". I formatori impegnati: Romeo Brizzi, Margherita Guarracino, Eva Ceccarelli, Lucia Bertelà e Matteo Viviani.