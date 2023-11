Corso Its per il marmo. Parte la nuova sfida per la formazione di tecnici qualificati

Il primo corso di formazione superiore Its Prime Neomech23 non punto di arrivo ma di partenza. E’ la sfida che si sono imposte le istituzioni promotrici e tutti i soggetti che hanno spinto sull’acceleratore del progetto. Ed è su questa spinta positiva e propositiva che hanno già individuato il prossimo asse di sviluppo: portare un corso Its dedicato al lapideo, per la lavorazione al piano del marmo. Nessuno si è nascosto ieri mattina durante la presentazione. L’impegno è declinare una formazione specifica per la quale non esiste ancora un codice. Quindi bisogna creare una ‘curvatura’ sul marmo, come l’hanno definita il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, e la sindaca di Carrara Serena Arrighi. Qualcosa di nuovo, da creare quasi ad hoc e per la prima volta a Massa Carrara ma che diventa di interesse per tutta la Regione Toscana.

"Il nostro progetto è appena iniziato – ha dichiarato la presidente di ITS Prime, Ludovica Fiaschi – e metteremo impegno e attenzione per garantire la continuità e lo sviluppo di questo percorso sul territorio anche negli anni a venire. I dati delle richieste che abbiamo dalle aziende ci dicono che non si coprirà il fabbisogno di professionalità per cui oltre a pensare alla continuità del percorso ci potrebbe essere anche la possibilità di un raddoppio, quindi non uno ma due corsi Its in futuro". Partendo proprio dal lapideo e su questo fronte è intervenuta la sindaca Arrighi. "Sono fermamente convinta – ha detto – che istruzione, formazione e alta specializzazione siano ingredienti imprescindibili in quel percorso di crescita e rilancio del nostro territorio che tutti noi auspichiamo. Corsi come quelli dell’Its garantiscono d’altronde non semplicemente un’occupazione, ma un lavoro altamente qualificato che per questo può essere fortemente attrattivo per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Fin dalla campagna elettorale abbiamo sempre lavorato per portare corsi Its finalmente anche nella nostra zona e ora l’auspicio è che, dopo la partenza di NeoMech 23, presto si possa inaugurare anche a Carrara un Its declinato in maniera specifica sul lapideo".

Un corso che ben si innesterebbe con le previsioni della filiera corta inserite nella stessa legge regionale 35 per le cave e che prevede una forte lavorazione al piano con importanti premialità per le aziende aderenti. Nel frattempo, comunque, il lapideo una ‘curvatura’ formativa la potrebbe incassare a breve: è stato approvato in prima battuta un nuovo corso per il marmo all’istituto professionale Tacca di Carrara che dovrebbe entrare in vigore con il prossimo anno scolastico, anche se ora tutte le schede devono essere inviate alla Regione che le deve avallare. Ma non bisogna dimenticare la nautica, come hanno ricordato i presenti, settore per il quale esiste già un Its a Viareggio e si potrebbe quindi valutare la possibilità di portare un corso distaccato anche a Massa Carrara in un prossimo futuro visto che "c’è grande interesse da parte delle aziende del settore", ha dichiarato Lorenzetti.

Francesco Scolaro