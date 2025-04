Corso di intelligenza emotiva. Arte e ’action painting’ per sviluppare l’istinto

Fare comunità è fare futuro. Conto alla rovescia per l’attivazione di un’iniziativa che si offre quale obiettivo dichiarato la creazione di una rete dialogante e trasversale.

Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027, nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani ed adulti in-formati. Interventi d’educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne, realizzati dalle Reti documentarie locali, biblioteche ed archivi, per il triennio 2024-2026“, si tratta dei primi corsi di formazione gratuiti, destinati a cittadini maggiorenni, nelle biblioteche e negli archivi della provincia di Massa-Carrara aderenti alla rete documentari Re.Pro.Bi.

Inizia il 24 maggio il corso d’intelligenza emotiva attraverso l’Action Painting. Di cosa si tratta? Quest’ultima è una forma di pittura espressiva che pone l’accento sul gesto e il movimento del corpo durante l’atto pittorico. Una tecnica che incoraggia l’artista a dipingere in modo spontaneo e istintivo, utilizzando il corpo come strumento creativo. La finalità del laboratorio è lo sviluppo dell’intelligenza emotiva attraverso tecniche di Action Painting, appunto.

I partecipanti apprenderanno come riconoscere, esprimere e gestire le proprie emozioni tramite la pittura. L’ente attuatore del corso è il Comune di Carrara, partner il Comune di Fosdinovo, soggetto delegato alla formazione Art-Hub. L’evento, si articolerà in 21 ore, il cui svolgimento sarà effettuato sabato 24, domenica 25 e sabato 31 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 alla Biblioteca Civica “D. Piccioli“ in piazza Matteotti a Fosdinovo. Il corso è per un massimo di 20 partecipanti, totalmente gratuito in quanto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 nell’ambito del progetto “Connessioni Apuane“. La data dell’apertura del corso è stata il 16 aprile scorso mentre quella di chiusura è stabilita per il 14 maggio. Come iscriversi? In Comune a Fosdinovo, al primo piano del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per altre info: [email protected] telefono: 0187 6807220-228.

Roberto Oligeri