Corso di inglese gratuito per combattere lo spopolamento

Un vero servizio socioculturale per la comunità e zone limitrofe, in un’ottica anti-spopolamento delle borgate a monte di Fosdinovo: è l’idea della Società di Mutuo Soccorso di Tendola, che ha scelto di organizzare a promuovere un corso di lingua inglese, svolto da insegnanti madrelingua. "Il corso è indirizzato agli studenti desiderosi di migliorare i loro standard scolastici e a quanti vogliono ’rispolverare’ – spiega Mario Mariani, presidente del sodalizio – le loro capacità di comprensione e dialogo in inglese, inoltre è rivolto a chi vuole iniziare a imparare una nuova lingua. Ci tengo a precisare innanzitutto che il corso è gratuito e si terrà nella sede della Società di Mutuo Soccorso a Tendola, che si trova a fianco della provinciale che da Fosdinovo conduce a San Terenzo e Ceserano. Gli incontri- precisa Mariani- si svolgeranno nell’immediato dopo cena, ognuno della durata di un’ora e in ambiente riscaldato. Adesso si tratta di attendere le adesioni degli interessati al fine della formazione di più classi ,se appunto le iscrizioni fossero numerose,come del resto noi auspichiamo. Inoltre, disponibilità dei docenti permettendo, prenderemo anche in considerazione gli eventuali suggerimenti degli iscritti su possibili variazioni di orario." Per informazioni e iscrizioni scrivere alla mail: [email protected] o telefonare al: 392 0959296.

Roberto Oligeri