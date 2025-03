Corsi di formazione per partecipare al bando di Ersu spa

Buone notizie per chi cerca lavoro: la società Ersu di Pietrasanta assume personale. Per questo la Fit Cisl organizza un corso di formazione per preparare i candidati alla selezione del personale. Un’occasione formativa per partecipare preparati e con le nozioni giuste per ottenere un buon punteggio. Si tratta di contratti a tempo determinato e indeterminato all’interno di Ersu Spa di Pietrasanta, che ricerca un profilo professionale di operatore ecologico di livello 2b in possesso di patente b, e e di un addetto all’area conduzione di livello 3b in possesso di patente c+cqc.

Il corso organizzato dalla Fit-Cisl si svolgerà il 19 e 20 marzo nella sede della Cisl di Massa, via del Patriota 12. Un totale di otto ore suddivise in due giorni, rispettivamente dalle 15 e alle 19. Le lezioni prevedono un approfondimento sul tema ‘Illustrazione macchine operatrici da lavoro’ con Simone Tarabella, Paolo Cecchi e Nicola Nicola Branca, delegati Fit Cisl Ersu e Sea Ambiente, ‘Codice della strada’ con Renato Marchi (istruttore di guida e Rsa Fit Cisl di Autolinee Toscana), ‘Testo unico – Nome in materia ambientale’ con Linda Donati, e ‘ Salute e sicurezza sul lavoro’ a cura di Tomas Furisa, responsabile territoriale igiene a ambiente Fit Cisl e coordinatore Lunigiana Ambiente.

Il corso è gratuito e per l’iscrizione contattare wa il 366 97.96.373 (Luca) o 331 31.928.82 (Tomas), allegando una foto della tessera sanitaria e un recapito di posta elettronica. Coloro che hanno inviato il messaggio saranno richiamati e saranno messi a conoscenza di tutte le informazioni necessarie ed utili al completamento dell’iscrizione al corso di formazione. I candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione al bando della società Ersu Spa di Pietrasanta, entro il 20 marzo.