Corsa dei colori Saluto all’estate

Una camminatacorsa non cronometrata per le vie del centro città, con zone di colore diverso, dove lo staff cospargerà dalla testa ai piedi i partecipanti di polvere colorata naturale per salutare in modo divertente l’estate ormai agli sgoccioli: oggi chiudono le iscrizioni. Ritrovo il 9 settembre in piazza della Repubblica alle 15.30 dopo essere passati dal “color point” per la conferma dell’iscrizione effettuata qui online e il pagamento dei 5 euro a testa del biglietto (dai 3 anni compiuti), con cui si avrà diritto a ricevere lo starter kit con un braccialetto e 2 buste di polvere colorata da lanciare lungo il tragitto. La partecipazione è aperta a tutti, sportivi e assoluti principianti, con la sola regola di indossare una semplicissima maglietta bianca che si accenderà di un mix di colori brillanti a ogni chilometro del percorso. L’iscrizione è obbligatoria dai 3 anni in su, con pagamento del biglietto in loco alla consegna dello starter kit.