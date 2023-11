Corsa al vaccino ad Avenza. Prenotazioni in crescita aumentano le postazioni

Boom di vaccinazioni dall’inizio di ottobre. Ad oggi sono circa 700 i vaccinati contro il Covid nella zona delle Apuane. L’unico distrettoè quello di Avenza, in via Campo D’Appio, che per le troppe prenotazioni ha aumentato i giorni disponibili. "La campagna è iniziata i primi di ottobre – spiega Mario D’Amico, responsabile dell’unità cure primarie Apuane –. La grande affluenza ha fatto si che ci fosse un raddoppio delle sedute, ma anche in questo caso le prenotazioni erano troppe, così siamo arrivati a 5 giorni". Quindi lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 20 e sabato dalle 8 alle 14, per un totale di 10 vaccinazioni l’ora dove si registrano 60 vaccinazioni al giorno. "Prevediamo di coprire circa 300 iniezioni la settimana – sottolinea D’Amico – solo nel distretto di Avenza. Il 70 per cento dei pazienti chiede anche la dose del vaccino antinfluenzale". Per la vaccinazione contro il Covid viene utilizzata una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici che potrà essere dose di richiamo o ciclo primario, anche assieme al vaccino antinfluenzale. Per vaccinarsi è possibile rivolgersi anche al medico o il pediatra di famiglia. "Da noi tutti gli slot per la vaccinazione sono pieni - conclude infine il dottore -. C’è molta affluenza specialmente per gli over 60 che sono la maggior parte delle presenze". La vaccinazione è offerta gratuitamente alle persone con almeno sessant’anni o che rientrano nell’elenco dei soggetti a cui è stata raccomandata dal ministero, donne in gravidanza, operatori sanitari e sociosanitari e cargiver di soggetti fragili, oltre a tutti coloro che hanno tra 6 mesi e 59 anni e soffrono di una situazione di fragilità. Pre prenotare è necessario collegarsi al portale della Regione Toscana. Inoltre, alla farmacia comunale di via Capitan Fiorillo a Marina di Carrara, è attiva la campagna vaccinale con servizio gratuito per gli over 60 dove "il vaccino antinfluenzale- riporta Nausicaa – potrà essere effettuato anche contestualmente al vaccino anti Covid senza alcun rischio e in tutta sicurezza dai farmacisti. Il cittadino potrà scegliere quindi se procedere al doppio inoculo in un unico appuntamento specificandolo in sede di prenotazione. È possibile prenotare telefonando allo 0585 633780 o chiedendo direttamente nella farmacia".