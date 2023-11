Coro Lunigiana. Trasferta a Bolzano Il Coro Lunigiana, diretto dal Maestro Primo Ceccarelli, è in trasferta in Alto Adige per un concerto a Bolzano e una partecipazione alla "Rassegna d'autunno". Il repertorio comprende canti popolari e "canzoni processionali" degli antichi pellegrini.