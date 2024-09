Coro Lunigiana in concerto

Evento importante sabato dove nel pomeriggio al Teatro Impavidi di Sarzana, il Coro Lunigiana di Fivizzano-Licciana si esibirà in un concerto in occasione del 62esimo anniversario del gemellaggio fra la città ligure e quella francese di Villefranche de Rouergue. Un momento dunque di grande partecipazione, costruito intorno al senso di comunità.

Il programma, che prenderà il via alle 17.30, prevede per prima cosa l’incontro per i saluti istituzionali con la delegazione del Comune di Villefranche de Rouergue. Poi alle 18 andrà in scena il concerto del Coro Lunigiana Aps, una realtà fiore all’occhiello, riconosciuta dal Mibac come “Coro di rilevanza nazionale“, diretto dal Maestro Primo Ceccarelli (nella foto). Per sensibilità e cortesia nei confronti degli ospiti d’Oltralpe, il Coro Lunigiana che vanta un curriculum con ben 53 anni di attività nel corso dei quali si è esibito in tutta Europa, Russia compresa, eseguirà alcuni brani musicali in lingua francese.

R.O.