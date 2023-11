Coppia di Rumeni Denunciata per Furto Aggravato in Supermercato Due cittadini rumeni sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri per furto aggravato in un supermercato della Spezia. Avevano occultato alcune bottiglie di pregio per un valore di 350 euro. Sono stati fermati grazie alla denuncia degli addetti.