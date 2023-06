Convegno sulla Sclerosi Multipla in Lunigiana, dal Centro SM ai servizi sul territorio

Sabato alle 10.30 al cinema teatro di Villafranca in Lunigiana, la sezione Aism di Massa Carrara organizza il convegno dedicato al territorio della Lunigiana Il percorso di presa in carico nella Sclerosi Multipla: dal centro SM ai servizi sul territorio. L’obiettivo è fare informazione sulla presa in carico nella sclerosi multipla affinché le persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate in Lunigiana abbiano chiaro il percorso che parte dal centro SM del NOA e prosegue fino ai servizi sul territorio. Su questo in particolare si cercherà di comprendere lo stato di fatto attuale e raccogliere punti di forza e criticità per un miglioramento della qualità di vita delle persone e una proficua collaborazione con tutti i comuni della Lunigiana. Parteciperanno i sindaci del territorio e il Centro Sclerosi Multipla del NOA.