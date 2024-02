Convegno su “L’evoluzione dell’architettura religiosa in Lunigiana“

Prosegue l’attività culturale dell’Associazione Apuamater con una conferenza che ha per oggetto lo straordinario patrimonio storico-architettonico della Lunigiana. ’Dal Romanico al Barocco-Evoluzione dell’architettura religiosa in Lunigiana’ è il titolo infatti della conferenza che l’architetto Stefano Calabretta terrà giovedì, alle ore 17.30, nella Sala Polartis di San Martino, a Carrara, messa a disposizione dal socio Giuseppe Giannotti. Calabretta proporrà al pubblico un viaggio che avrà inizio tra gli edifici religiosi del medioevo, austeri ed essenziali nella loro struttura architettonica, per concludersi con quelli barocchi della controriforma sei-settecentesca, nei quali le forme si arricchiscono di elementi decorativi a volte sontuosi.

La ricchezza, quantitativa e qualitativa, riguardante i prestigiosi edifici storici, sia militari che civili o religiosi, della nostra terra, è cosa ben nota. Per la loro migliore conservazione si sarebbe forse potuto fare di più, anche nella prospettiva di un loro riuso in termini culturali e turistici. È questo un aspetto sul quale la riflessione rimane aperta. Resta comunque fermo il fatto che, senza una adeguata e corretta conoscenza di questo inestimabile patrimonio, ogni iniziativa potrebbe risultare velleitaria e al limite, anche non corretta. Conoscere diviene dunque fondamentale. Lo è per tutti i cittadini e, maggiormente, per chi si è reso disponibile ad amministrare la ’cosa pubblica’. La cosa migliore, per farlo, è affidarsi alle competenze sicure di chi da anni si occupa di tutelare, diffondere e difendere, questo patrimonio comune. Anche per queste ragioni la conferenza è nata dalla stretta collaborazione con l’Istituto Lunigianese di Studi Liguri e con l’Associazione Amici di San Caprasio. Introdurrà la conferenza l’architetto Claudio Palandrani, presidente di Apuamater.

La conferenza sarà preceduta, alle 17, dall’assemblea ordinaria dei soci per procedere all’approvazione del bilancio.