Convegno online per fermare la cecidomia dell’olivo

Prosegue la lotta alla Cecidomia dell’Ulivo da parte dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Un insetto che sta mettendo in ginocchio la produzione dell’olio, fondamentale per molte aziende e importante per altrettanti privati. Come fermare il fenomeno? È ancora possibile contrastare la diffusione della Cecidomia se ci si impegna, tutti insieme, a mettere in atto alcune forme di contenimento.A illustrare quali sono i metodi di lotta, difesa e controllo saranno i professionisti di Regione, Università di Pisa e Università Superiore Sant’Anna in un incontro online per martedì alle 15: “Cecidomia... cosa fare?” organizzato dal Distretto Rurale della Lunigiana su promozione dell’Ucml. Link: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gotomeet.me%2FGTMADMIN57&e=8dd9b80c&h=54b7519b&f=y&p=n Sarà possibile partecipare all’incontro dedicato alla Cecidomia anche in presenza all’Unione di Comuni Montana Lunigiana, piazza Gandhi, 8, Aulla.