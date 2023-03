Controversa e amata, un’icona della femminilità L’"Indagine su Alda Merini" al Teatro degli Animosi

Dopo il successo di ’Troiane’, con la compagnia teatrale Classex&Co, il Teatro degli Animosi si appresta a ospitare il secondo appuntamento organizzato dal Comune di Carrara per celebrare l’8 Marzo. Due opere dedicate al coraggio delle donne. Dalle ’Troiane’ a un personaggio del Novecento controverso e amato: la poetessa Alda Merini. Venerdì prossimo (10 marzo) andrà in scena infatti ’Indagine su Alda Merini. Non fu mai una donna addomesticabile’, tratto dall’omonimo libro di Margherita Caravello. Il testo, adattato e portato in scena con la regia di Antonio Nobili, vede sul palco una straordinaria Giorgia Trasselli che dà corpo e voce alla poetessa dei Navigli, supportata dalla stessa Margherita Caravello, in veste di attrice, e da alcuni contributi video inediti in cui è la poetessa in prima persona a raccontarsi. "Più bella della poesia è stata la mia vita", diceva Alda Merini, ed è proprio dalla sua esperienza biografica che questa indagine accompagna il pubblico attraverso l’esperienza del dolore e il suo superamento, i conflitti e le pacificazioni col suo tempo. L’autrice, Margherita Caravello, conduce nell’indagine intima e pubblica di una donna che è diventata icona della femminilità più complessa e preziosa: un lungo internamento manicomiale, la difficoltà di conciliare il ruolo di moglie e madre con il desiderio di affermarsi come intellettuale in un tempo (non ancora esaurito) che fonda sul pregiudizio del normale le sue valutazioni di merito. Ma soprattutto si parla d’amore: che tutto può e che fa da motore a ogni passo, soprattutto a quelli su strade nuove. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro nei giorni e orari di apertura, e online su vivaticket.com.