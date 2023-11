Controlli nella notte dei Santi

Un posto di blocco è stato istituito in occasione della notte di Hallowen lungo la statale 63 del Passo del Cerreto da parte del Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Aulla. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno istituito un posto di blocco nello slargo sulla nazionale all’altezza della struttura del Marimuni. A quanto si è appreso, si è trattato di un’attività preventiva e repressiva nel settore delle sostanze stupefacenti in relazione alla particolare festività del momento che ha fatto giungere sul territorio molti giovani attirati dagli appuntamenti in vari locali del comprensorio. Sono state fermate e controllate molte persone.

R.O.