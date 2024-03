Contributo affitti, ok alla graduatoria: "Nonostante i tagli del governo"

"Nonostante i tagli del governo abbiamo messo a disposizione risorse importanti per le famiglie in difficoltà". Così la vicesindaca Roberta Crudeli sull’approvazione della graduatoria per il contributo affitto.

E’ arrivato l’ok definitivo alla graduatoria relativa al Bando di Concorso per l’anno 2023. Il contributo ha una durata annuale e viene erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dal Comune e dalla Regione Toscana. Il contributo agli affitti rappresenta un supporto economico per i nuclei familiari che abbiano redditi bassi e con elevate soglie di incidenza dell’affitto sull’indicatore della situazione economica. "Nonostante il taglio deciso dal governo al contributo al canone di locazione, quest’anno mettiamo a disposizione delle famiglie in difficoltà circa 430mila euro – ha spiegato la vicesindaca e assessore alla Politiche abitative, Roberta Crudeli – Si tratta di un aiuto importante che finanziamo per la maggior parte con risorse comunali e con una piccola integrazione da parte della Regione Toscana".

"Il problema del canone di locazione è d’altronde molto sentito per tanti nuclei familiari e come amministrazione ci siamo presi l’impegno, che abbiamo mantenuto, di fare il possibile per aiutare chi ne ha necessità – ha sottolineato infine Crudeli – La mancanza dei fondi statali decisa da Roma rappresenta sicuramente un problema evidente, ma siamo comunque riusciti a mettere a disposizione una cifra importante che sono certa avrà ricadute positive per molti".

La graduatoria definitiva degli ammessi, unitamente all’elenco degli esclusi, può essere facilmente consultata visitando il sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Per poter verificare quale sia la propria posizione all’interno della graduatoria stessa, sarà infine necessario utilizzare il codice di protocollo che è stato associato alla propria domanda di partecipazione, il quale è stato comunicato nella lettera di ammissione o esclusione.