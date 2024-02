"Contributi a pioggia. Stop, fate un bando"

"Serve un bando per i contributi alle associazioni". Lo chede Massimiliano Manuel, capogruppo di Fratelli d’Italia che invoca trasparenza e dice stop "ai contributi a pioggia". "Occorre stabilire le priorità dei soggetti che chiedono i contributi e una pianificazione nel concedere queste opportunità" sostiene Manuel che porterà in commissione la proposta di pubblicare al più presto il bando "così da sostenere l’attività dei soggetti che organizzano iniziative tese a potenziare l’offerta culturale alla collettività". Secondo Manuel consentirebbe di predisporre una programmazione degli eventi per il 2024 con ampio preavviso. "Ai partecipanti sarà chiesto di specificare vari aspetti del progetto – propone Manuel –, tra cui il coinvolgimento dell’interesse pubblico e del territorio nell’attività, il livello di autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno e la gratuità o meno dell’iniziativa. Sarà poi stilata una graduatoria e i contributi saranno concessi dal dirigente del settore competente con un’apposita determinazione. Ogni soggetto potrà partecipare al bando con un’unica iniziativa, iniziata e conclusa nell’anno 2024".

Ora, sostiene Manuel, "permane un retaggio e una mentalità amministrativa del passato, dove il Comune concede risorse ai beneficiari in modalità elusiva della reale natura della corresponsione, così ogni anno si apre la processione dei contributi, delle promesse per l’anno successivo, e va a finire come i mille euro concessi a pioggia alle Pro loco dei paesi a monte a Natale".