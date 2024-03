Continua la selezione per ’Quattro ristoranti’

Prosegue la selezione dei ristoranti apuani che saranno protagonisti della trasmissione ‘Quattro ristoranti’ condotta dallo chef Alessandro Borghese. Di questi giorni la notizia che lo staff del programma ha fatto visita al ristorante ‘Ometto’ di Bedizzano. Bocche cucite sull’esito della selezione, ovvero se la trattoria ai piedi delle Apuane sarà uno dei quattro ristoranti scelti per girare la puntata interamente dedicata alla cucina della tradizione tipica. Una cosa è certa la caccia ai protagonisti apuani del format di successo di Tv8, e i cittadini stanno passando sotto la lente di ingrandimento ogni piccolo movimento sospetto. Oltre alla trattoria di Ometto sono diversi i locali contattati nelle scorse settimane dalla produzione, ma alcuni di loro hanno preferito declinare l’invito per svariati motivi. Intanto le telecamere sono attese in città per la fine del mese, quando si sapranno i quattro ristoratori ufficiali che parteciperanno al programma. I piatti da realizzare saranno quelli della tradizione, niente pesce e niente cucina gourmet. Intanto come avevamo già annunciato si sono registrati strani movimenti da Venanzio a Colonnata, all’osteria Vittorio di via del Cavatore, alla Capinera di via Ulivi e all’osteria La Piazza sotto i portici di piazza Alberica.