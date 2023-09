Contagi in crescita. E una vittima

In continuo aumento il numero dei nuovi casi Covid rilevati dalla Regione in Toscana. Sono 113 i casi verificatisi e accertati negli ultimi sette giorni nel nostro territorio. Uno il decesso. La tendenza al rialzo dei contagi censiti è in atto da due mesi senza cali, cioè in modo ininterrotto fin dal report del 27 luglio. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati altri 2.231 nuovi casi e sei morti in Toscana. Gli ultimi decessi sono stati tre nell’area di Firenze, due in quella di Pistoia, uno in quella di Massa Carrara, e portano il totale delle vittime a 12.054 In in provincia di Prato i contagi sono stati 148, 212 a Pistoia, 113 a Massa Carrara, 227 a Lucca, 294 a Pisa, 190 a Livorno, 231 ad Arezzo, 127 a Siena, 97 a Grosseto.