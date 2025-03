Consulta per stranieri : "Presto sarà pronta"

"La costituzione della consulta dei cittadini immigrati è sempre stata un nostro obiettivo e ora siamo pronti a realizzarla". Così la vicesindaca Roberta Crudeli fa chiarezza sul nuovo organismo che sta per essere varato dall’amministrazione. "Alla costituzione della consulta cittadini immigrati, maggioranza e amministrazione stanno lavorando da tempo – spiega – ed è già all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Fin dal nostro insediamento abbiamo sempre dimostrato con i fatti il valore che riconosciamo alle consulte in qualità di interlocutori privilegiati circa le esigenze del territorio e dei cittadini. Per questo abbiamo dato vita alla consulta delle persone con disabilità, alla consulta anziani, alla consulta delle politiche giovanili e alla commissione ‘Progetto donna’ per le pari opportunità. La consulta cittadini immigrati andrà a completare quel progetto che ci eravamo impegnati a realizzare fin dalla campagna elettorale". La vicesindaca Crudeli conclude poi con un invito rivolto al consigliere d’opposizione Filippo Mirabella. "Dovrebbe dare il proprio contributo nelle sedi opportune piuttosto che strumentalizzare i risultati dell’amministrazione – prosegue Crudeli – cercando goffamente di intestarseli. Grazie al lavoro della commissione sanità e sociale la consulta dei cittadini immigrati è pronta a essere varata e una volta che si sarà insediata sarà un interlocutore importante. E’ fuorviante mettere in collegamento questo nuovo organismo con gli sbarchi dei migranti al porto, visto che delle oltre 1.800 persone arrivate nel nostro scalo, solo una è rimasta in città. La stessa cosa accadrà anche con lo sbarco odierno, visto che Carrara, al contrario di quanto vorrebbe far credere certa propaganda di destra, non ha strutture dove ospitare queste persone".