Consorzio balneari, conferma per Italia Tenerani

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea elettiva del Consorzio balneari Massa. Confermata la presidenza di Itala Tenerani che sarà affiancata dal nuovo vice presidente Renato Battelli e dai consiglieri Roberto De Luigi, Roberto Della Tommasina e Luciano Pedruzzi. Il Consorzio Balneari Massa opera da oltre dieci anni sul territorio massese e raggruppa novanta stabilimenti balneari, dalla Partaccia a Poveromo.

Tanti i progetti realizzati in questi anni come il piano dei defibrillatori sulla costa, che con la chiusura invernale vengono dati a titolo gratuito alle scuole e alle palestre del comune di Massa, oppure il piano collettivo di salvataggio che garantisce la sicurezza in mare grazie a dei professionisti bagnini e molte iniziative di promozione territoriale e anche a carattere sociale, grazie a partnership con associazioni del territorio. Inoltre, tutte le battaglie e le iniziative portate avanti per salvare la spiaggia dall’erosione. "Come neo membro del direttivo – ha detto Renato Battelli – cercherò di dare il mio contributo per supportare il nostro consorzio perché mi sento in dovere di farlo".