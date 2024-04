Consiglio regionale Toscana: approvato piano cessione alloggi popolari

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato l’aggiornamento del piano regionale di cessione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) prevedendo l’alienazione di 4.771 alloggi popolari, pari a circa il 10%. L’atto, approvato a maggioranza con astensione del M5S, recepisce le proposte di cessione del patrimonio di Erp fatte dai Comuni in forma associata in ambito Lode (Livelli ottimali di esercizio) delle province della Toscana, compresa Massa Carrara. Per legge i Comuni, entro 180 giorni, individuano gli immobili cedibili e formulano, in forma associata in ambito Lode, la proposta di cessione degli stessi e di reinvestimento dei relativi proventi.