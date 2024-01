Consegnati i tre yacht delle commesse 2023. Superlusso a go go

The Italian Sea Group ha confermato tutte le consegne programmate per il 2023. A chiusura di un anno ricco di successi, Tisg conferma le consegne dei tre innovativi yacht a brand Tecnomar, Perini Navi e Admiral. A giugno e a dicembre sono stati consegnati i 3 yacht, presentati in anteprima mondiale durante il Monaco Yacht Show 23: Tecnomar This Is It, l’innovativo e avveniristico catamarano di 43 metri. Perini Navi Art Explorer, il catamarano a vela di 47 metri, tra i più grandi al mondo; Admiral S-Force 55, il motoryacht con gli interni by Giorgio Armani, che consolida la partnership con questo straordinario brand. The Italian Sea Group secondo il Global Order Book 2024, si è confermato nuovamente primo produttore italiano sopra i 50 metri per lunghezza totale di yacht in produzione. Con una lunghezza complessiva di 1.374 metri di yacht in produzione, è al terzo posto a livello mondiale nel segmento dei superyacht e megayacht a una decina di metri dal secondo e conquista il quinto nella graduatoria mondiale generale, salendo di 3 posizioni rispetto all’anno precedente e convalidando il proprio trend di crescita.

L’ampia visibilità del portafoglio ordini, con consegne programmate fino a fine 2027, e il positivo sviluppo del business hanno permesso a Tisg di confermare la propria Guidance 2023 nella parte più alta del range di valori con Ricavi per Euro 365 milioni e un EBITDA Margin del 16,5%. Conferma inoltre tutte le programmazioni e consegne del prossimo 2024 (ben 5 superyacht), come da pianificazione con i propri armatori. "I risultati raggiunti fino ad oggi, l’essere il terzo produttore al mondo di yacht sopra i 50 metri, il grande successo riscosso al Monaco Yacht Show e gli importanti riconoscimenti ricevuti nel 2023 confermano la validità delle nostre strategie di sviluppo e rispettano le aspettative del mercato e degli azionisti – ha commentato Giovanni Costantino, (nella foto) fondatore & amministratore delegato di The Italian Sea Group – Continueremo a investire nello sviluppo sostenibile ed in innovazioni estetiche e tecnologiche all’avanguardia". L’azienda opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, Tecnomar, riconosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti.