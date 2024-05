"Conferenza-lezione su guida all'ascolto della musica rock con i Beatles: un viaggio emozionante nel mondo della musica"

MASSA

Una conferenza-lezione sulla guida all’ascolto della musica rock, organizzata dall’associazione culturale Black Night e con il sostegno del Comune di Massa, è in programma sabato al teatro dei Servi. I protagonisti? I Beatles, relatore Giovanni Unterberger, uno dei più grandi musicisti in Italia, direttore di collane editoriali sulla didattica musicale per Bèrben, Ricordi e Universal e direttore generale delle Accademie Musical Lizard in Italia, Cina e Russia. Ha ottenuto il Patronage dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca "per la preziosa attività dialogica svolta tra il mondo dell’alta cultura, la scuola e la società civile".

La serata si articolerà in 4 parti. La prima – circa 20 minuti – racconta attraverso brevi aneddoti l’impatto prorompente che ebbe, fin dal 1963, la musica dei Beatles, nella scena musicale e nella storia del costume in Inghilterra, in Italia, nel mondo. Nella seconda – circa 20 minuti – viene ascoltato, analizzato e “smontato” il primo brano: “I’m only sleeping“, “Revolver”, 1966. L’analisi viene fatta con il metodo “Lizard“ della “critica polianalitica”, che individua le “fonti del piacere d’ascolto”.

Essa viene esposta in modo da essere del tutto comprensibile anche da un pubblico che non ha mai studiato la musica. Ogni singola “fonte” viene ascoltata e illustrata separatamente. Poi il brano viene ascoltato per intero una seconda volta, scoprendo così l’effetto d’insieme delle “fonti”. La differenza emotiva rispetto al primo ascolto è tale da convincere il pubblico di aver scoperto un modo nuovo di ascoltare la musica; un modo che amplifica il piacere d’ascolto e, specificamente, la grandezza di John Lennon e dei Beatles nel loro insieme.

La terza parte – sempre 20 minuti – è invece incentrata sulla tecnica compositiva e di arrangiamento musicale del brano: “When i’m sixty four“, “Sgt. Pepper’s”, 1967. In questo caso l’analisi e lo “smontaggio” è di natura stilistica e punta a dimostrare come quella dei Beatles fosse diventata in pochissimi anni una musica “colta” di altissimo livello, piena di riferimenti, citazioni e rimandi a stili musicali precedenti spesso lontanissimi dal rock. Ogni riferimento stilistico, ascoltato separatamente, viene messo a confronto con l’originale a cui si è ispirato. La quarta parte, infine, riserva un emozionante “colpo di scena”, generalmente in grado di accendere un incontenibile desiderio di riascoltare con sensibilità del tutto nuova i capolavori dei Beatles. Al termine verrà consegnata la lista dei migliori brani consigliati Durata totale della conferenza: 80/90 minuti.