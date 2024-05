"Conferenza Lega di Massa: Auto e transizione green, il futuro dell'Italia"

Oggi, alle 17.30, a Villa Cuturi di Marina di Massa, la Lega di Massa terrà una conferenza, a ingresso libero, dal titolo: ’Auto e transizione green: quale il futuro per l’Italia?’.All’incontro, promosso dalla segretaria comunale Eleonora Cantoni e moderato dal consigliere comunale e provinciale della Lega Alberto Tarabella, interverranno Sergio Giraldo, analista dei mercati energetici e delle politiche industriali europee, nonchè collaboratore del quotidiano La Verità, e Marcelo Poblete, docente di design al corso Master del Politecnico di Milano e giornalista di Quattroruote e Showcar Go su Odeon tv. Si parlerà della situazione del mercato dell’auto in Italia, delle incertezze dei produttori e dei loro fornitori, dei costi a carico dei consumatori a causa dei vincoli imposti dall’Unione Europea.