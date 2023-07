Conferenza di Boggi a Podenzana su Pellegrinaggi Antichi e Moderni

Sarà a Podenzana, stasera alle 21, il secondo appuntamento con ’Serate lunigianesi’ 2023. Al Santuario della Madonna del Gaggio, Riccardo Boggi, partendo dalla leggenda della nascita di questo luogo sacro, parlerà di tradizioni e pellegrinaggi antichi e moderni legati al culto di Maria. Le ’Serate lunigianesi’, frutto della storica collaborazione tra Istituto valorizzazione castelli, Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana, Comuni soci di Ivc e Provincia, sono state ideate con lo scopo di avvicinare i residenti alla conoscenza dei propri luoghi e delle proprie origini portando la storia nelle piazze, nei sagrati e nelle aie.

A quasi 20 anni dalla sua nascita, la rassegna è diventata un appuntamento estivo da non perdere per tutti coloro che, richiamati dai temi, dalla competenza dei relatori e dalle suggestive atmosfere create dai luoghi sedi delle conferenze, di anno in anno continuano ad aggiungersi a un sempre più numeroso pubblico di amanti della Lunigiana. Per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria dell’Istituto valorizzazione castelli, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, allo 0585 816524, oppure e-mail [email protected]