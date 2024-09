Concorso ’Orto ispirami’. Arte e natura a braccetto

Un’altra premiazione ad alta quota per la nona edizione del concorso di disegno estemporaneo ’Orto Ispirami’ organizzato all’Orto botanico Pellegrini-Ansaldi di Pian della Fioba, gestito dall’Associazione Aquilegia. Un’iniziativa che si svolge su più tappe, dalla ’chiamata alle armi’, pennelli, tempere e quant’altro, fino alla scelta delle opere vincitrici che sono state premiate nei giorni scorsi per arrivare alla mostra che continuerà nelle prossime settimane.

"Ringraziamo tutti i partecipanti che ogni anno rendono possibile questo evento e tutti coloro che ci aiutano a vario titolo a organizzare l’iniziativa. Un ringraziamento speciale va alla nostra giuria di esperti composta da Laura Gistri, Giuseppe De Leo, Andrea Biagi – sottolineano gli organizzatori – che ogni anno decreta i vincitori ed anche a tutti coloro che seguono la pagina che contribuiscono con i loro like e condivisioni a promuovere l’evento. Ringraziamo per la degustazione degli ottimi prodotti tipici e del territorio l’azienda agricola Colle D’Antona e l’agriturismo Venturo. Ringraziamo anche il Parco delle Alpi Apuane che ci sostiene e contribuisce ogni anno all’iniziativa".

Ma passiamo alla premiazione e al podio degli artisti selezionati: al primo posto Alena Cei, al secondo Emanuela Testa e al terzo Evelyne Houben. Menzioni speciali per Paola Mogavero, Guendalina D’Amico e Marcella Cardone (quest’ultima vincitrice del premio della giuria popolare).

Il concorso, come detto, comunque non finisce qui: la mostra delle opere quest’anno si sposterà per la stagione autunnale insieme alle due iniziative collaterali che si sono svolte presso il Museo di Storia Naturale-Università di Pisa a Calci e il Giardino Botanico ’Maria Ansaldi’ sopra il Rifugio Isera Orecchiella, ai piedi della Pania di Corfino.