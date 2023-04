Concorsi per meccanici e spazzini

Asmiu ha bisogno di nuove forze per gestire la raccolta dei rifiuti a Massa, con operatori che siano in grado anche di guidare i mezzi a disposizione della società e ripararli se necessario, oltre agli addetti alle operazioni di raccolta rifiuti. Un potenziamento organico in linea con quanto visto negli ultimi 4 anni attraverso due bandi di elezione pubblicati proprio in queste ore dall’azienda partecipata del Comune. Selezioni che per ora servono solo a stilare una graduatoria da cui attingere per future assunzioni, a tempo sia determinato sia indeterminato, e questo riguarderà sia Asmiu in prima battuta ma anche tutto il gruppo della società RetiAmbiente, all’interno di cui dovrebbe confluire Asmiu stessa come Società operativa locale a inizio 2024.

Il primo bando serve a individuare personale nel profilo di addetto meccanico per l’officina. Per partecipare bisogna avere la patente di guida categoria B e un titolo di studio specifico come operatore meccanico al momento della domanda, una qualifica professionale triennale di ex istituto professionale. La seconda selezione serve a formare una graduatoria da cui attingere per assunzioni in due diversi profili, sia operatore ecologico sia addetto alla conduzione dei mezzi. I requisiti specifici per partecipare al concorso: il possesso della patente di guida B per gli operatori ecologici mentre per gli addetti alla conduzione dei mezzi serve quella di categoria C e la Carta di qualifica del conducente in corso di validità al momento della domanda. Si devono presentare le domande di partecipazione in entrambi i casi entro le 12 del 5 maggio, in busta chiusa o all’Urp o tramite raccomandata alla sede Asmiu di via dei Limoni dal lunedì al venerdì ore 9-12, festivi esclusi, tramite posta elettronica certificata a [email protected]