Concerto in ricordo di Del Giudice

La comunità ricorda ancora con grande commozione il suo Pietro Del Giudice (nella foto), un ragazzo che frequentava il liceo scientifico Fermi di Massa, uno studente modello. Allo studio alternava l’attività nella parrocchia di Santa Maria della Rosa, dove faceva parte del coro e frequentava il gruppo dei giovani. Un ragazzo benvoluto e conosciuto da tutta la comunità di Capanne. Il ragazzo 17enne fu vittima 19 anni fa di un incidente stradale all’incrocio fra via Romana e via Del Duca, in località San Cristoforo a Massa. Per ricordarlo a dovere domani sera alle 21 si terrà un concerto alla chiesa delle Capanne, la Santa Maria della Rosa, con Katia Zunino e ’Bella terra’ con la sua arpa, un viaggio nella musica antica, un tuffo nelle atmosfere del Medievo.

Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, Zunino da anni si dedica alla didattica e all’insegnamento della tecnica sull’arpa irlandese e scozzese tenendo workshop in tutta Europa. La sua attività concertistica la vede protagonista nei più prestigiosi teatri italiani, in molte rassegne e in altrettanti Festival come Celtica, Triskell, Celtival, Montelago Celtic Festival, Ennis Trad Festival in Irlanda, Irish Music Festival di Tesserete (Ch) e molti altri. La critica e il pubblico le ha rivolto favorevoli consensi in tutta Europa dove si è esibita in varie formazioni. È docente in molte scuole e accademie musicali italiane grazie ad un avanzato sistema di e-learning e all’insegnamento on line.