Concerto d’apertura dell’anno scolastico. Il Liceo musicale Palma festeggia 10 anni di vita

Oggi, alle 18, in piazza Palma a Massa, si terrà il concerto d’apertura dell’anno scolastico dell’orchestra e del coro del Liceo musicale ’Felice Palma’. Il concerto è stato preparato nelle prime settimane di attività didattica con un intenso lavoro, che ha messo alla prova le capacità dei ragazzi guidati dal team degli insegnanti di strumento. I ragazzi iniziano l’anno suonando, ma in realtà le attività del liceo in estate non si sono praticamente mai fermate, con i diversi eventi realizzati quali il concerto all’alba in piazza Bad Kissingen, il concerto ’Lirica Giovane’ a Villa Cuturi, la partecipazione a tante iniziative culturali promosse in provincia. Il concerto di oggi è anche l’occasione di festeggiare i 10 anni di attività del Liceo musicale. Istituito nel 2014, il liceo ha costituito sicuramente la novità più importante nel panorama musicale della nostra provincia degli ultimi anni. Realtà ormai radicata sul territorio, se da un lato è evidente la qualità delle tante proposte musicali realizzate, al decimo anno di attività il liceo ha dimostrato di saper indirizzare con successo tanti studenti sia agli studi e professioni musicali che ai diversi percorsi universitari; il concerto, tra l’altro, sarà anche l’occasione per salutare i ragazzi che hanno terminato con il percorso di studi la scorsa estate, raccogliendo ottimi risultati. Nel programma si spazia, come di consueto, tra i diversi generi musicali, dalle colonne sonore di Morricone, Williams, Bernstein al repertorio classico e contemporaneo, con brani di Dvorak, Ravel, Elgar, Marquez, con la sua trascinante Danzon n. 2. L’ingresso è libero.