Concerti, rassegne e feste . L’estate anima Carrara

Il calendario degli appuntamenti estivi predisposto dal Comune di Carrara è pronto. Alcuni eventi sono già in corso, come la mostra al Carmi ‘Romana Marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori’. Nel centro storico di Carrara dal 7 al giugno si apre la rassegna di Aps ‘Oltre’ Carrara studi aperti’, mentre dal 14 giugno al 29 settembre la protagonista sarà la ‘White Carrara’ che animerà ilcentro storico per l’intera stagion estiva.

Al Mudac a partire dal 15 giugno sarà possibile visitare le esposizioni ‘Direzioni’ di Paolo Cavinato e ‘Alle montagne’ di Gabriele Landi. Il 19 e il 20 luglio nei rioni di Cafaggio, Grazzano e del Baluardo si svolgerà il ‘Festival della creatività. Forum internazionale Città creative Unesco’, una grande festa tra performance artistiche, workshop creativi, esibizioni di artisti di strada, installazioni e tanto altro. Giovedì 13 giugno nel giardino di palazzo Binelli torna ‘Voce all’autore’, la rassegna in nove appuntamenti organizzata dalla biblioteca in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori Bookstore. In programma anche nove concerti gratuiti realizzati dal Comune in collaborazione Fondazione Toscana spettacolo, Radio nostalgia e Musicantiere Toscana. Si parte il 14 giugno con la ‘Rusty Brass Band’. Venerdì 21 e sabato 29 giugno, invece piazza XXVII Aprile ospiterà due concerti di musica d’autore organizzati assieme a Fts: Mauro Pagani con ‘Creuza de mä’ in una serata omaggio a Fabrizio De André e Simone Cristicchi assieme ad Amara con lo spettacolo ‘Torneremo ancora’ ispirato a Franco Battiato. Venerdì 5 luglio piazza Menconi a Marina di Carrara ospita il ‘Festival delle Apuane’ organizzato assieme a Musicantiere Toscana, mentre l’11 luglio sarà la volta dei ‘Vocal blue trains’ e il loro ‘Electronic gospel’. Sabato 27 luglio al palco della Musica si esibirà ‘Formula 3’ con una serata dedicata a Lucio Battisti, e sabato 24 agosto Tommaso Novi con ‘Fischiando la storia della mia vita’. Venerdì 30 agosto Maurizio Fabrizio con ‘L’arte dell’incontro’. Sabato 3 agosto ‘Estate Nostalgia’, una serata tutta da ballare organizzata da Radio Nostalgia in piazza Menconi con i deejay Andrea Secci e Luca Giorgi. Non mancherà il cinema nei paesi a monte di Bedizzano, Bergiola, Castelpoggio, Colonnata, Fontia e Gragnana. Il 20 e 21 luglio ci sarà la ‘Festa medievale’ di Avenza organizzata dalla Pro loco, mentre dal 25 luglio fino al 13 agosto tornerà ‘Torano notte e giorno’ del comitato Pro Torano. L’8 agosto a Marina di Carrara ‘Notte blu’ a Marina di Carrara, il 14 agosto i tradizionali fuochi d’artificio e il 17 agosto la ‘Notte bianca’ della Pro loco a Carrara.