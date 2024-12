Concerti al Ridotto. La scaletta

Prosegue la rassegna ‘I Concerti del Ridotto’ organizzata dal Comune, con la direzione artistica del Maestro Bruno Nicoli e la collaborazione del Circolo Musicale ‘La Lugnola’. Due gli appuntamenti in programma per le festività natalizie. Il primo è per venerdì 20 dicembre alle 21 con il concerto del quartetto d’archi Olb intitolato ‘L’altro Puccini e l’altro Verdi: due Operisti da Camera per il centenario delle celebrazioni pucciniane 1924 -2024’. Olb è una formazione composta da affermati musicisti in campo nazionale e internazionale: Luca Celoni e Enrico Bernini violini, Angela Paola Landi viola e Paolo Ognissanti al violoncello.

Il Quartetto, nato nel 1995 dalle prime parti dell’orchestra da camera Luigi Boccherini di Lucca, ha al suo attivo molteplici concerti per importanti società concertistiche italiane ed estere. Il forte interesse per la musica da camera porta il quartetto Olb a volgere lo sguardo anche a formazioni meno usuali, ma sempre con programmi di grande interesse nel panorama cameristico. Sabato 4 gennaio alle 18 sarà invece la volta dei nuovi talenti musicali, con l’esibizione del ‘Trio Mantegna violino, violoncello e pianoforte, che proporrà musiche di Haydn, Kurtág, Brahms. Il posto unico intero costa 10 euro, il ridotto 5 euro (per under 20 e iscritti ai Conservatori). I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del Teatro Animosi, aperta il giorno del concerto dalle 10 alle 12,30 e dalle 16, oppure a prezzo intero anche su Vivaticket.

Sono disponibili anche due tipologie di abbonamento a cinque concerti, prezzo 40 euro: abbonamento A per i concerti di Tavoni, Trio Mantegna, Rigacci, Ferraro Nicoli, Manco Prandina. Abbonamento B per i concerti di Quartetto Olb, Laneri, Maraviglia, Pastine, Tamiati Nicoli. Per info 0585 64.13.17 o 64.14.19.

