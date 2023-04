Con-Vivere Via al concorso per studenti

"Un messaggio per l’umanità". Inizia il concorso promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara in occasione della diciottesima edizione del Festival con-vivere, che si terrà dal 7 al 10 settembre dedicata al tema "Umanità". Il concorso rientra fra le novità del protocollo di intesa fra Fondazione CrC e Ufficio scolastico per ampliare l’offerta formativa e didattica legata alla rassegna culturale di Carrara. Il concorso invita i giovani degli istituti superiori a riflettere e ad approfondire gli argomenti sviluppati dal festival. Riflettere sul tema del festival, l’umanità, significa spingere i ragazzi a rispondere ad alcune domande di fondo: cosa ci rende umani? Cosa rende umano oggi il nostro agire? Si propone ai partecipanti di rispondere a questi interrogativi nella forma di un messaggio testuale o visivo rivolto all’umanità di oggi: la lotta alla povertà, il contrasto al cambiamento climatico, l’impegno per la pace e la giustizia, per citarne solo alcuni.

Una sfida non facile che ha bisogno anche di ulteriori spunti di riflessione e per questo gli organizzatori suggeriscono la lettura (non obbligatoria) di una brevissima bibliografia proposta dalla curatrice dell’edizione 2023 di con-vivere, Laura Boella. Gli studenti potranno partecipare in due modi. Il primo è attraverso un messaggio scritto nella forma di "aforisma", accompagnato però da un breve commento (minimo 500 battute spazi inclusi). L’aforisma è una forma di scrittura breve che cerca però, pur nella brevità, di essere perentoria e incisiva, autosufficiente e capace di illuminare pensiero e immaginazione in poche battute. I social ci hanno in parte abituato a questo modello di scrittura che ricerca la concisione, senza però spesso porre la giusta attenzione alle parole e all’insieme del messaggio. Il secondo è invece un messaggio visivo: un elaborato realizzato attraverso i mezzi espressivi delle arti visive (come arti grafiche, pittura, scultura, fotografia) accompagnato da un titolo esplicativo.

Gli elaborati devono essere consegnati insieme al modulo di partecipazione al concorso debitamente compilato e sottoscritto entro il 30 giugno alla segreteria organizzativa del festival a Palazzo Binelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Gli elaborati presentati nella forma testuale potranno essere consegnati anche via mail all’indirizzo: [email protected] Tutti gli elaborati saranno valutati da un comitato tecnico scientifico composta oltre che dalla curatrice scientifica del festival Laura Boella dalla Professoressa Luisa Passeggia per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, dal prof. Vincenzo Genovese come rappresentante dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e da un rappresentante indicato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Carrara. Per info contattare il numero 0585 55249 o scrivere a [email protected] Sul sito internet del festival http:con-vivere.it è inoltre possibile scaricare tutti i moduli e i regolamenti.