Con-Vivere Quando l’amicizia passa dai ’likes’

È nella società, nei legami di amicizia che l’umanità declina l’essere singolare nel… plurale. Legami che oggi non sono più solo quelli costruiti a scuola, sul lavoro, nelle strade o nelle piazze fisiche: c’è un mondo nuovo, virtuale, dove i rapporti di amicizia si traducono in ‘mi piace’ o ‘likes’. Il festival con-vivere, che quest’anno sarà dedicato al tema “plurale” con la supervisione scientifica della professoressa Luigina Mortari, ha scelto l’amicizia come filo conduttore della terza edizione del concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia. ‘Likes – I legami di amicizia oggi’, questo il titolo dell’iniziativa, perché è proprio nelle amicizie, reali o virtuali che siano, che i giovani investono impegno, energie, virtù e valori, e così scoprono e al contempo costruiscono la dimensione della pluralità. Il concorso è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e con l’assessorato alla Cultura del Comune di Carrara in occasione della ventesima edizione del Festival con-vivere, che si terrà dall’11 al 14 settembre 2025.

Gli studenti che intendono partecipare al concorso sono invitati a riflettere sul tema “Likes. I legami di amicizia oggi” tramite un’immagine (grafica o fotografica), un breve video o un aforisma da loro elaborati su un aspetto che si ritiene significativo evidenziare. Tutti abbiamo bisogno di legami di amicizia: poter contare su qualcuno o prendersene cura, è fondamentale per il benessere e l’arricchimento reciproco. Con l’adolescenza le relazioni tra pari diventano più frequenti e significative. Gli amici sono le persone con cui mediamente si trascorre più tempo, si fanno esperienze insieme, si scambiano confidenze e confessioni, si esplora il mondo reale e virtuale, ci si confronta su valori e ideali.

Come sono però cambiati, oggi, i nostri rapporti di amicizia? Che impatto hanno su di essi strumenti come i social network e WhatsApp? E soprattutto, cosa abbiamo guadagnato e cosa abbiamo perduto? Che impatto possono avere oggi le applicazioni di IA sul nostro modo di creare legami di amicizia? Ogni elaborato proposto dovrà essere accompagnato da un titolo esplicativo e da una breve descrizione come indicato nel modulo di partecipazione allegato al bando del concorso. Tutti i dettagli e i moduli per partecipare si trovano sul sito del festival con-vivere. Gli elaborati verranno valutati da una giuria composta, dai rappresentati dell’Ente promotore del concorso e degli enti collaboratori, nello specifico il professor Vincenzo Genovese in rappresentanza dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, l’assessora Gea Dazzi del Comune di Carrara, la professoressa Luisa Passeggia della Fondazione CrC. In palio buoni libro per gli elaborati che hanno totalizzato i punteggi più alti: un riconoscimento che rafforza ulteriormente il messaggio di promozione della cultura che il concorso e il festival intendono promuovere. Ulteriori tre buoni libro saranno offerti dalle librerie Mondadori Carrara, Nuova Avventura Marina di Carrara, Mondadori Marina di Carrara. Inoltre gli elaborati selezionati come più meritevoli dalla giuria saranno messi in mostra durante i giorni del festival e presentati nel corso di un evento dedicato inserito in programma; entrambi gli appuntamenti saranno curati dall’organizzazione di con-vivere. A tutti gli studenti partecipanti, attestati di partecipazione e gadget del festival con-vivere. Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa del festival con-vivere al numero 0585 55249 o tramite email a [email protected]. Il bando del concorso è disponibile sul sito www.con-vivere.it.