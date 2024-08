Con-Vivere, ingresso gratis ai musei comunali

In occasione del festival Con-Vivere, in programma dal 5 all’8 settembre, il Mudac di via Canal del Rio resterà aperto con un orario dalle 17 alle 24, mentre il Carmi della Padula dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. Giovedì 5 e venerdì 6 settembre alle 20,30 al Mudac è in programma una visita guidata alla collezione permanente e alle mostre temporanee in corso: ‘Direzioni’ di Paolo Cavinato e ‘Alle montagne’ di Gabriele Landi. È consigliabile prenotare scrivendo a [email protected], oppure chiamando il numero: 0585 77.96.81. Il temporary bar del museo sarà aperto al pubblico durante le giornate di Con-vivere. Il Carmi dove è in corso la mostra ‘Romana Marmora Storie di imperatori, dei e cavatori’, ospita sabato 7 settembre, 17,45, l’incontro ‘La Pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’impero di Roma’ con Antonella Traverso e Marcella Mancusi della Direzione regionale dei Musei della Liguria. Sarà l’occasione per scoprire la mostra attualmente in corso al Palazzo Reale a Genova e dedicata alla diffusione del marmo di Luni a Roma e nel resto dell’impero, in una sorta di prosecuzione ideale del percorso iniziato a Carrara con la mostra ‘Romana Marmora’. Domenica 8 settembre alle 17 sarà possibile partecipare alla visita guidata della mostra ‘Romana Marmora’, a cura di Stefano Genovesi direttore del Museo del Marmo e dell’area archeologica di Fossacava. A seguire i visitatori possono effettuare la visita guidata alla cava romana di Fossacava, raggiungibile in auto in 15 minuti dal museo. Ingresso gratuito per i partecipanti all’evento. Per informazioni e prenotazioni, telefono 335 1047450, mail [email protected]