Con De Rosa le biciclette dei campioni

Una giornata tutta dedicata alle due ruote a pedali, per tutti i gusti e per tutti i portafogli, ma le regine sono sempre loro, le biciclette da corsa che fanno la felicità di tanti appassionati e amatori. Festa da ’Ebici’ dell’ex ciclista Fabrizio Convalle in via Volpi a Marina, dove per un giorno ha fatto tappa la De Rosa, l’azienda milanese di biciclette che ha organizzato un tour nel centro nord Italia per presentare i propri modelli e farli anche provare agli appassionati con test gratuiti.

"Siamo nati nel 1953 a Cusano Milanino e abbiamo fornito biciclette a molti corridori professionisti - racconta Cristiano De Rosa, figlio del fondatore Ugo e amministratore delegato della azienda che conta una ventina di dipendenti e che sponsorizza tre team di professionisti (due maschili e uno femminile) –. Oggi costruiamo telai in acciaio, allumino, titanio e carbonio che poi assembliamo con i vari componenti forniti dalle varie ditte specializzate".

E sulle biciclette De Rosa ha corso un migliaio di corridori, ma tra tutti emergono i nomi di campioni come Eddy Merckx (che con le bici De Rosa ha vinto 525 gare), Francesco Moser, Moreno Argentin, Roberto Visentini, Francesco Casagrande. E Cristiano De Rosa parla anche del mercato della bicicletta: "l’80% della nostra produzione è esportato in 55 paesi di tutto il mondo dove c’è una cultura ciclistica, soprattutto in Giappone e Stati uniti, ma dovunque il made in Italy è ricercato ed è sinonimo di stile e qualità, un valore aggiunto".

Una passione che non ha prezzo perché si va dai 4 ai 14mila euro a bicicletta a seconda delle prestazioni. Soddisfatto Convalle che per la prima volta ha ospitato la De Rosa ma che aveva già promosso giornate di test con la Gazelle (bici elettriche) e la Focus Bikes e che da sempre promuove sul litorale l’uso delle due ruote e la mobilità sostenibile. Presente anche Lara Benfatto, assessore a Sport e Turismo: "Con la mobilità alternativa è esplosa la bici mania e con il water front questa amministrazione ha già cantierato due lotti di ciclovia perché la mobilità alternativa è da sostenere e da riqualificare, anche con i fondi del Pnrr" ha detto la Benfatto ricordando che Carrara è presente anche alla fiera del Turismo di Bologna con uno stan in cui farà conoscere le meravilgie della nostra città e del suo territorio.