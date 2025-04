Comunivan: il van-ufficio di Martina Vesco e Diego Garbini rivoluziona il lavoro agile

Lavoro da remoto o in presenza? Postazione fissa o agile? Non esiste una risposta univoca. E mentre la questione è dibattuta ad ogni livello, almeno dalla fine della pandemia, da organi di informazione, amministratori delegati e società che si occupano di ambienti di lavoro, Martina Vesco e Diego Garbini sono già ben dentro a questa rivoluzione che sta cambiando la "narrativa del luogo di lavoro". Proprio oggi è partito il progetto “Comunivan” che inaugura la loro nuova ed originale postazione lavorativa. "È un van-ufficio dove possiamo incontrare clienti, dare consulenze e lavorare in qualsiasi posto".

Dieci anni fa, nel 2015 nasceva l’agenzia di social media marketing “Comunicare 2.0” su idea dell’amica Fausta Belli alla quale dal 2017 sono subentrati Martina e Diego. Anni di esperienza nella gestione dei profili social per aziende di vari settori, loro risiedono in Lunigiana a Licciana Nardi: uniti da un’amicizia e poi dal lavoro, dopo tre anni di attività sono diventati anche una coppia di vita legata dalla comune passione professionale. E, a dieci anni dalla nascita della loro già originale agenzia è arrivato il momento per un’ulteriore iniezione di modernità e di riadattarla alle nuove sfide di una comunicazione che corre più veloce che mai. Come? Accendendo il motore del van.

"Benvenuti nel nostro mondo – si legge nel sito dell’agenzia – dove la creatività incontra la strada e l’ispirazione si trova dietro ogni curva". La coppia spiega di aver trasformato il suo Volkswagen Multivan in un ufficio mobile all’avanguardia per poter portare i servizi di fotografia e videomaking direttamente al cliente. "Attrezzatura sempre a bordo, con il nostro Comunivan non solo raggiungiamo ovunque i nostri clienti ma portiamo con noi un’esperienza completa, professionale e su misura". Oggi ci troviamo in un nuovo scenario ibrido che sta generando un ecosistema con nuove e diverse condizioni di lavoro: da casa, in ufficio, o in un luogo di coworking. In un settore fluido come quello creativo, rispetto ad una postazione fissa il Comunivan ha il vantaggio "di raggiungere qualsiasi location, catturando l’essenza del momento senza limiti geografici, cogliendo l’atmosfera e l’energia del momento, restituendone l’autenticità nel prodotto".

Un portfolio già ben nutrito, Martina e Diego da stamani sono pronti a raggiungere i loro clienti nelle province di Massa Carrara, La Spezia, Pisa, Poggibonsi, Prato. "Questa è la base con cui ci interessa lavorare ma teoricamente possiamo collaborare anche con aziende ubicate i qualsiasi altro luogo, praticamente ovunque". Per essere raggiunti dal Comunivan occorre prenotarsi ai contatti visibili sul sito www.comunicare.20.com