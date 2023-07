Comunità di Zeri in lutto per la morte dell’ex sindaco Egidio Pedrini

E’ morto a Roma Egidio Pedrini, senatore, deputato e poi sindaco di Zeri per due mandati, dove era nato il 2 dicembre 1944. Aveva 78 anni e lascia nel dolore la moglie Dina Nadotti e le figlie Angela e Chiara, entrambe giornaliste. Dopo la laurea in giurisprudenza ha maturato importanti esperienze di lavoro. Tra i numerosi incarichi ricoperti è stato responsabile delle relazioni esterne di Alitalia di cui ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione.

Era giornalista professionista, ha lavorato all’Agenzia di stampa Asca ed è stato direttore della rivista "Ulisse 2000". E’ stato eletto senatore alle politiche del 2001 per l’Ulivo nel collegio uninominale di Savona come rappresentante dell’Udeur. Nel 2006 invece si era presentato con l’Italia dei Valori alla Camera, venendo eletto deputato. Successivamente ha ricoperto la carica di sindaco di Zeri dal 13 giugno del 2004 al 19 dicembre 2006 e poi dal 2012 al 2017.

Aveva assunto notorietà come sindaco per le sue battaglie condotte per far passare tutta la Lunigiana in Liguria, dentro la provincia della Spezia e contro Gaia il gestore idrico comprensoriale. Aveva infatti rifiutato di consegnare gli acquedotti comunali, nel frattempo era stata approvata la legge nazionale 221 con si stabiliva che i comuni montani anche con più di 1.000 abitanti (che possiedono acque di pregio) avrebbero potuto continuare a gestire direttamente gli acquedotti. e alla fine l’aveva spuntata.

I funerali si celebrano a Roma mercoledì prossimo 19 luglio alle 11 nella chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi in Via Anicia 12.

