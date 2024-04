’Compagnia del delitto’ al music club Dms-Stage. E la cena si tinge di giallo

Domani, alle 20.30, nei locali del music club Dms-Stage, in viale Marina al Cinquale, la cena si tinge di giallo. I commensali saranno coinvolti in un’indagine poliziesca condotta da Sherlok Holmes, alias Franco De Rossi, con tanto di indizi e moventi da scoprire. L’obiettivo? Gustare un’ottima cena e scoprire l’assassino, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata e l’intervento di alcuni attori, tra i quali Carlo Emilio Michelassi. La Compagnia del delitto, diretta dalla scrittrice Paola Alberti, che organizza la serata con Dms-Stage, è specializzata in questi eventi a enigma dal sapore british molto divertenti, per una serata originale all’insegna della caccia all’assassino in un music club molto accogliente. Informazioni al 347 2926641.