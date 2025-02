Commercio, chi investe. A Marina apre una catena. Gioia per i celiaci in centro

Il brand Tezenis sbarca a Marina con le sue linee di abbigliamento intimo e homewear per donna, uomo e bambino. Il nuovo negozio è stato inaugurato questa domenica negli ex locali di Benetton dall’imprenditrice Ilaria Del Giudice e dal socio Nicola Colonnata. Si tratta del sedicesimo negozio aperto da Del Giudice e Colonnata tra Sarzana: Calzedonia, Intimissimi, Petit Bateaux, Piccoli Prinicipi, Falconeri, Du pareil au meme. La scommessa su Marina di Carrara è legata alla volontà di far vivere il centro. "A Marina di Carrara sono particolarmente affezionata ho conosciuto mio marito quando lavoravo da Calzedonia – racconta Ilaria –. Vedere il negozio vuoto mi faceva piangere il cuore così abbiamo deciso di aprire Tezenis nell’ottica di portare gente. Con questa apertura portiamo Tezenis fuori dai grandi magazzini per dare alle persone il piacere di venire a fare una passeggiata e vedere le vetrine. Sono sicura che servirà a portare gente anche nei negozi di vicinato visto che Tezenis era a Massa o a Sarzana. Il negozio si prestava ed è il più bello della linea di tutta la Toscana". "Ilaria ha fatto tutta la gavetta in Calzedonia e mentre si laureava è riuscita a diventare responsabile e stilista di Falconieri – aggiunge Nicola Colonnata –. Adesso ha creato il brand Piccoli Principi di Forte dei Marmi che vorrebbe portare anche in città. Più che per tornaconto ha aperto per fare un regalo alla città. Grazie al territorio che ha creduto in noi e ci ha fatto crescere. La super novità è che ci sarà l’orario continuato e ci auguriamo che ci seguano in tanti. E non sarà solo l’estate per dare un servizio ai turisti così che le persone vengano a Marina". Cambiando genere ci sono buone notizie per celiaci e intolleranti al lattosio. Spostandoci su Carrara in via Roma presto aprirà un punto di prodotti per celiaci. Una rivendita che in città mancava, e che andrà a soddisfare le esigenze di tutti quelli che spesso devono fare sacrifici e rinunce a tavola. Senza contare che una nuova luce tornerà a brillare in via Roma. Ad aprire il locale sarà la famiglia Caffaz, già titolare del rinomato forno di via Roma.

La nuova rivendita sorgerà nei locali della ex ‘Casa del Caffè’ e i titolari promettono che una volta aperto il negozio proporrà tutta una serie di golosità senza glutine e senza lattosio.

Alessandra Poggi